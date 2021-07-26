Tesla, Hindistan'da gümrük vergisinin düşürülmesini talep etti

Tesla, Hindistan hükümetinden, ithal edilen elektrikli otomobillerden alınan vergi oranının düşürülmesini istedi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in ardından Hindistan pazarına da büyük önem veriyor.

Elon Musk Twitter'da yaptığı açıklamada, Tesla'nın Hindistan’da satışa çıkaracağı otomobillerde başarılı olması halinde, ülkede bir fabrika kurabileceklerini söyledi.

Tesla ayrıca, Hindistan hükümetinden, ithal edilen elektrikli araçlar için alınan vergi oranlarında indirim talep etti.

Musk, Twitter’da Tesla’nın otomobillerinin Hindistan'da piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya cevap olarak, şirketin bu konuda istekli olduğunu açıkladı.

"İNDİRİMDEN UMUTLUYUZ"

Musk Twitter’dan verdiği cevapta, "Ancak elektrikli araçlar için en azından gümrük vergisinde geçici bir indirim olacağından umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şirket, Hindistan’da bakanlıklara ve ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Niti Aayog'a yazdığı bir yazıda, ithal edilen ve montajı tamamlanmış elektrikli otomobiller için federal vergilerin yüzde 40'a düşürülmesinin daha uygun olacağını belirtti.

TALEP REDDEDİLEBİLİR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yerel üretimi artırmak amacıyla, ithal edilen ürünlerde uygulanan yüksek vergi oranları konusunda ısrarcı olması sebebiyle, hükümetin Tesla’nın talebini reddedebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.