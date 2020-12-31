Tesla hisseleri, 2020'de yüzde 700 arttı

Tesla'nın hisseleri, bu yıl yüzde 700'den fazla yükselerek birçok dev otomobil üreticisini geride bıraktı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla değer kazandı. Şirket artık Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmiş durumda.

Şirket için en önemli dönüm noktalarından birisi bu ay yaşandı. Şirket, New York Borsası'nda en büyük şirketleri içeren S&P 500 endeksine dahil edildi. Bu gelişmenin ardından Tesla hisselerinde hızlı bir yükseliş trendi başladı.

Tesla artık Facebook, Microsoft ve Apple gibi şirketleri de barındıran S&P 500 endeksinin en değerli 10 firmasından birisi.

Tesla'nın piyasa değeri, köklü otomotiv devleri General Motors, Ford, Fiat Chrysler ve Toyota'nın toplam piyasa değerinden daha fazla. Yine de şirket, rakiplerine kıyasla çok daha az araç üretip satıyor.

BAŞ ROLDE ÇİN VAR

ABD'li şirketin hisselerindeki yükselişi tetikleyen, araba satışlarında yaşanan büyüme oldu. Özellikle Çin'den gelen güçlü talep, Tesla'nın satış performansını destekledi.

Küresel anlamda fosil yakıt tüketen araçlardan elektrikli araçlara geçiş trendinin hız kazanması da bu alanda faaliyet gösteren Tesla gibi şirketlerin avantajına oldu.

Birçok yatırımcı ,Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojileri ve araç pili çalışmalarının şirketin değerini gelecekte de destekleyecek yenilikler olarak görüyor.

ELON MUSK, ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Tesla’nın hisselerindeki değer artışı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 700 oldu ve Tesla ve SpaceX’in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın kişisel serveti, 120 milyar doları geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i geçerek üçüncü sıraya yerleşti.