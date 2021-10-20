Tesla hisseleri, 7 ayda yüzde 50 arttı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri, 7 ayda yüzde 50 oranında yükseliş kaydetti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla değer kazanarak Ford ve Volkswagen gibi devleri geride bırakmayı başarmıştı.

7 AYDA YÜZDE 50 ARTTI

Elektrikli araç satışlarını artırmaya devam eden Tesla, 2021'de de büyümeye devam ediyor. Tesla hisseleri, 8 Mart'ta gördüğü en düşük seviyeden yüzde 50 oranında yükseliş gösterdi. 18 Ekim'de hisseler, 843 dolar seviyesine kadar çıktı.

Tesla'nın sahip olduğu Bitcoinler de değer kazandı. Düşük seviyelerden Bitcoin toplayan Elon Musk, Bitcoin'ler yükselince şirketine 1 milyar dolar daha kâr ettirmiş oldu.

Tesla'nın elindeki Bitcoin varlığının halihazırda 2,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, rakamın şubat ayındaki karşılığı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tesla, 2. çeyrekte elindeki Bitcoin varlıklarının yüzde 10 kadarını 50 bin dolar civarından satmıştı.

BAŞROLDE ÇİN VAR

ABD'li şirketin hisselerindeki yükselişi tetikleyen, araba satışlarında yaşanan büyüme oldu. Özellikle Çin'den gelen güçlü talep, Tesla'nın satış performansını destekledi.

Küresel anlamda fosil yakıt tüketen araçlardan elektrikli araçlara geçiş trendinin hız kazanması da bu alanda faaliyet gösteren Tesla gibi şirketlerin avantajına oldu.

Birçok yatırımcı ,Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojileri ve araç pili çalışmalarının şirketin değerini gelecekte de destekleyecek yenilikler olarak görüyor.