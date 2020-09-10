Tesla hisseleri bir günde yüzde 21 düştü

Tesla hisseleri, bir günde yüzde 21 düşerek son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Elon Musk, bir günde 16,3 milyar dolar kaybederek tarihe geçti.

ABD'li üretici General Motors ile elektrikli otomobil üreticisi Nikola'nın ortaklık kurduğu haberini sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu ortaklık, Tesla'nın hisselerinin çakılmasına neden oldu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı ve yüzde 21,06 değer kaybetti. Tesla'nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi.

ELON MUSK BİR GÜNDE 16.3 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Söz konusu düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece 1 günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk, bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.

Son düşüşe rağmen Tesla, 2020 genelinde yatırımcısını mutlu etmeyi başardı. Örneğin, temmuz ayında yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar net kâr elde ettiğini açıklayan şirket, koronavirüs salgınına rağmen ilk defa 4 çeyrek üst üste kâr etmişti.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 283 yükselmiş durumda.