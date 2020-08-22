Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri, yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Şirketin toplam değeri ise 382 milyar dolar seviyesinde.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

    Yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, 72 bin olan beklentileri de aşma başarısı göstermişti.

    ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

    Apple, Facebook, Netflix, Alphabet ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

    EN KARLI TESLA ÇIKTI

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse değeri yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.

    tesla

    YÜZDE 800 ARTTI

    Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda 250 dolar seviyesinden 2.000 dolar seviyesine çıkarak yüzde 800 artış gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 1700 dolara kadar yükselen şirket hisseleri, yeni bir rekora imza attı.

    tesla

    Görüş Bildir