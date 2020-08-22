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- Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı
Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı
- Haber Merkezi
- 22.08.2020 - 08:53
- Güncelleme : 22.08.2020 - 08:53
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.
Yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, 72 bin olan beklentileri de aşma başarısı göstermişti.
ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.
Apple, Facebook, Netflix, Alphabet ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.
EN KARLI TESLA ÇIKTI
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse değeri yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.
YÜZDE 800 ARTTI
Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda 250 dolar seviyesinden 2.000 dolar seviyesine çıkarak yüzde 800 artış gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 1700 dolara kadar yükselen şirket hisseleri, yeni bir rekora imza attı.