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Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı

Tesla hisseleri ilk defa 2 bin doların üzerine çıktı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri, yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Şirketin toplam değeri ise 382 milyar dolar seviyesinde.