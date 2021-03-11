Tesla hisseleri yeniden yükselişe geçti

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla değer kazanmış ve şirket; Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmişti.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yakın zamanda büyük bir satış dalgasına maruz kalan Tesla hisselerinin yüzde 20 yükselişi ile şirket, bir yıl içindeki günlük bazda en yüksek kazanımına ulaşmış oldu ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolar arttı.

Çin otomobil endüstri kuruluşu CPCA’nın açıkladığı verilere göre, Tesla’nın Çin yapımı araç satışı şubatta 18 bin 318 oldu. Ocak ayında satış rakamı 15 bin 484 olarak açıklanmıştı.

Refinitiv verilerine göre, işlemciler yaklaşık 43 milyar dolar değerinde Tesla hisselerini alıp sattı.

Tesla hisseleri şu anda 668 dolardan işlem görüyor ve şirketin piyasa değeri 641 milyar dolar seviyesinde.