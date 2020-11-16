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    Tesla, iki elektrikli araç modelinde sorun olduğunu kabul etti

    Tesla, uzun zamandır araçlardaki dokunmatik ekranların kullanımında sıkıntı çıkaran gömülü hafıza kartı arızasını kabul ederek, garanti süresini uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:37
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    Tesla, iki elektrikli araç modelinde sorun olduğunu kabul etti

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor.

    Tesla Model S ve Model X kullanıcıları, araçlarda yer alan dokunmatik ekranın donmasından, yavaş açılmasından ve takılmasından şikayet ediyordu. Bu yüzden ekranın defalarca yeniden başlatılması gerekiyordu.

    ABD Ulaştırma Bakanlığı'na kadar uzanan söz konusu sorun sonrası, Tesla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    tesla

    TESLA SORUNU KABUL ETTİ

    Araçların karıştığı kazalarda Tesla, genellikle sürücüleri suçluyor. Ancak şirket, bu sefer sorunun kendilerinde olduğunu açıkladı.

    İncelemenin başlamasından birkaç ay sonra Tesla, sorunu kabul ederek hafıza kartlarının garanti süresini uzattı.

    Sorun yaşayan kullanıcılar, Tesla bayilerine ya da servis merkezlerine giderek hafıza kartlarını onartabilecek ya da yeni hafıza kartları alabilecek.

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