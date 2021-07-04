Tesla, ikinci çeyrekte 200 binden fazla araç sattı

2021 yılının ikinci çeyreğinde ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıklayan Tesla, 200 binden fazla araç satarak kendi rekorunu kırdı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs pandemisi ve çip krizine rağmen satışlarda rekor kırmaya devam ediyor.

Tesla'nın ikinci çeyrekte bazı önemli tedarik zinciri zorluklarıyla karşı karşıya kalması, insanların şirketten beklentisini düşürmesine yol açsa da elektrikli araç üreticisi, bu dönemden rekor kırarak çıkmayı başardı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Bu yılın ikinci çeyreğinde ürettiği ve teslim ettiği araç sayısını açıklayan Tesla, kendi rekorunu kırdı. Şirket, tarihinde ilk defa bir çeyrekte 200 binden fazla araç teslim etti.

Tesla, 2021 yılının ikinci çeyreğinde toplam 206 bin 421 araç üretirken bunlardan 2.340 tanesi geçtiğimiz çeyrekte hiç üretimi yapılmayan Model S ve Model X araçları oldu. Model 3 ve Model Y ise 204 bin 081 adet üretildi.

Teslimat sayılarına bakıldığında ise Model S ve Model X, 1.890 adede ulaştı. Toplam 201.250 teslim edilen araç sayısının kalan 199 bin 360 adedi ise Model 3 ve Model Y otomobillerinden oluştu.

Tesla, 2021'in ilk yarısında ise toplamda 386 bin 759 üretip, 386 bin 050 araç teslim etmiş oldu.