Tesla ile Togg arasındaki rekabet 2023'te başlıyor

Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye’de Togg’la aynı dönemde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

2023 yılında otomobil sektöründe rekabet kızışacak. Araç bulunurluk sıkıntısının devam etmesi beklenirken Tesla başta olmak üzere bazı markalar, ülkemizdeki elektrikli araç pazarına giriş yapacak.

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Tesla, Türkiye faaliyetlerine başlamak üzere bugüne kadar pek çok pozisyon için de işe alımlar gerçekleştirdi.

Öte yandan; Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

2023'te Tesla ve Togg rekabeti olacak

Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye’de Togg’la aynı dönemde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ekosistem çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fikri ve mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg, seri üretime Mart 2023’te başlayacak.

Tesla ve Togg bayilerde satılmayacak

Togg'un piyasaya sürülecek tüm modelleri, yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak ve bayilerde yer almayacak. Öte yandan, Tesla'nın da benzer bir adım atacağı ve bayilik sistemini benimsemeyeceği belirtiliyor.

İlk etapta Tesla, pazara iki yeni modelle girecek. Model Y, bu yıl seri üretime başlayan Berlin’deki fabrikadan ülkemize gelecek. Şangay’dan sadece Model 3 ithal edilecek.

Temmuz 2022’de Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ülkelerden, ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirilmişti.

Tesla’nın amiral gemisi Model 3 de Türkiye’ye Şanghay'dan ilave yüzde 20 ek vergi ile gelecek.

Tesla ve Togg menzilde de rekabet edecek

Togg ise 2023'te 20 bin araç üretecek. Model 3, 602 km menzile kadar çıkarken, Togg C SUV modelinde de 500 km menzil sunan bir versiyon olacak.

Fiyat konusunda Togg'un avantajı var

Model Y’nin Avrupa’daki bugünkü baz liste fiyatı 60 bin euro seviyesinde. Model Y'nin Türkiye’ye yüzde 60 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile geleceğini düşünürsek, aracın satış fiyatı 2 milyon TL'yi aşacak.

Model 3’ün ise baz fiyatı 49 bin euro civarında. Bu model, Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 20 ek gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Böylece, Tesla Model 3'ün satış fiyatı da 2 milyon TL'nin üzerinde olacak.

Yerli üretim Togg’un, baz versiyonunu ise yüzde 10 ÖTV dilimine sokma hedefi var. Böylece yerli otomobil, fiyat konusunda her türlü Tesla'dan daha uyguna satılacak.

Deneyim mağazaları geliyor

Tesla, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde deneyim merkezi, araç teslim alanı, servis ve depo yatırımları için de çalışma yapıyor.

Adım adım Türkiye genelinde de mağazalar kurup, servis noktaları açacak olan şirketin radarında İstanbul dışında Ankara, İzmir ve özellikle Bodrum gibi turizm bölgeleri var.

Togg ise 2023 yılında 12 farklı noktada, 2025 yılında ise 35 farklı noktada deneyim merkezleri kuracak.

Togg'un test edilmesini sağlayacak deneyim merkezleri, ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yer alacak.

Satış sonrasında ise Togg, 2023 yılında 25 sabit ve 8 mobil, 2025'te ise 30'dan fazla sabit ve 40'dan fazla mobil noktada hizmet verecek.

Şarj istasyonu rekabeti

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek.

150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre menzile sahip olacak.

Togg da Trugo markası ile 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için çalışmalara başladı.

Tüm bunlar, 2023 yılında Togg ile Tesla'nın ciddi bir rekabete gireceğini gösteriyor.