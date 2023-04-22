Tesla, ilk çeyrekte 23,3 milyar dolar gelir elde etti Tesla'nın geliri, senenin ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 24 artışla 23,3 milyar dolara ulaşırken, net kârı yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara geriledi.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2023'ün ilk çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı.

Paylaşılan rapora göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolara yükseldi.

Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde 18,8 milyar dolarlık gelir elde etmiş, şirketin gelirleri bir önceki çeyrekte de 24,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Tesla'nın net kârı düştü

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın birinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara geriledi.

Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuş, bir önceki çeyrekte de 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel çapta 422 bin 875 aracın teslimatını gerçekleştirirken, 440 bin 808 otomobilin üretimini yaptı.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 44, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 36 artış gösterdi.