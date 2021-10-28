Tesla, ilk denizaşırı Ar-Ge merkezini Çin'de açtı

Tesla China tarafından yapılan açıklamada, şirketin ilk denizaşırı Ar-Ge merkezinin Çin'deki Tesla fabrikasında açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya getirmişti.

DENİZAŞIRI İLK AR-GE MERKEZİ AÇILDI

Tesla China tarafından yapılan açıklamada, şirketin ilk denizaşırı Ar-Ge merkezinin Çin'deki Tesla fabrikasında açıldığı belirtildi.

Tesla Çin'in başkanı Tom Zhu, Tesla’nın Çin pazarını derinden geliştirme taahhüdünü uyguladığını ve Ar-Ge merkezinin Tesla’nın Çin'deki yerelleştirme sürecini daha da teşvik edeceğini söyledi.

Plana göre Ar-Ge inovasyon merkezi; araçlar, şarj ekipmanları ve enerji ürünleri için özgün geliştirme çalışmaları yapacak. Veri merkezi, fabrika üretim bilgileri gibi Çin operasyon verilerini depolamak için kullanılacak.

ABD’li otomobil üreticisi Tesla’nın fabrikasında bu yılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 90’lık bir yerelleştirme oranına ulaşması bekleniyor.

2019 yılında Tesla, yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle Şanghay'ın Lin-gang bölgesinde ABD dışındaki ilk fabrikasını kurmuştu.

Tesla’nın Çin'deki fabrikasındaki yıllık üretimin, 2021 sonunda 450 bin araca ulaşacağı tahmin ediliyor.