Tesla işten çıkarmalara devam etme kararı aldı Tesla, bu ay küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkaracağını duyurmuştu. Şirket, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Faturayı çalışanlar ödeyecek

Tesla, düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden aldığı darbeleri, küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkararak telafi etmek istiyor. Bu da 13 binden fazla çalışan demek.

Gelen bilgilere göre şirket, daha fazla kişiyi işten çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.

Elon Musk önderliğindeki şirket, yeni bir işten çıkarma dalgasına başlıyor. Aktarılanlara göre firma, üst düzey yöneticiler ve Supercharger ekibinin çoğunluğu da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi kovacak.

Tesla’daki yeni işten çıkarma dalgası, CEO Elon Musk’ın bir süre önce çalışanlara gönderdiği şirket içi e-postada ortaya çıktı.

Musk, gönderdiği e-postada, Tesla'nın kesintiler konusunda kesinlikle katı olmasını istediğini ve yeterli performans göstermeyen yöneticilerin altında çalışan personelin de işsiz kalacağını söyledi.