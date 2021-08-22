Tesla, Japonya’da enerji depolama tesisi kuruyor

Tesla, yenilenebilir enerji kullanımının artması sebebiyle Japonya’nın kuzeyinde yeni bir enerji depolama tesisi kuracağını açıkladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç üretimi ile birlikte yenilenebilir enerji alanına da dev yatırımlar yapıyor.

ABD'li şlrket yaptığı açıklamada, Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido’da yeni bir enerji depolama tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

500 EVE GÜÇ SAĞLAYABİLECEK KAPASİTEDE

Tesla, 500 eve güç sağlayabilecek 6.095 kWh (kilovat saat) kapasiteli enerji depolama sistemini inşa etmek için Japon enerji perakendecisi ve toplayıcısı Global Engineering ve mühendislik firması Ene-Vision ile işbirliği yapacak.

2022'DE HAZIR

Tesla, 2022 yılının yaz aylarında faaliyete geçmesi planlanan proje için Megapack pil teknolojisini kullanacak.

Proje kapsamında Global Engineering şirketi; toptan elektrik piyasası, dengeleme piyasası gibi işlerle ilgilenirken; Ene-Vision ise tedarik ve inşaat işlerini yürütecek.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin değeri yaklaşık 2.7 milyon dolar olacak