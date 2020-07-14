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    Tesla, koronavirüs nedeniyle Model Y'nin fiyatını düşürdü

    Tesla, koronavirüs nedeniyle spor elektrikli otomobili Model Y'nin fiyatında 3 bin dolarlık bir indirime gitti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 08:39
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    Tesla, koronavirüs nedeniyle Model Y'nin fiyatını düşürdü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça etkilense de Tesla bu süreçten başarılı bir şekilde çıkmayı başarmıştı.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, geçtiğimiz aylarda koronavirüs etkileri nedeniyle Model 3, Model S ve Model X otomobillerinde fiyat indirimi uygulamıştı.

    MODEL Y'DE 3 BİN DOLARLIK İNDİRİM

    Tesla, bu sefer de spor otomobil modeli Model Y'nin fiyatında 3 bin dolarlık bir indiirm yaptı.

    Tesla, dört ay önce piyasaya sürdüğü Model Y'nin satış hızının koronavirüs pandemisinden dolayı düşmesini engellemek için aracın fiyatını indirdi.

    modely

    Tesla; bu ay yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte otomobil teslimatlarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

    Daha önce 52 bin 990 dolardan satılan Model Y, indirimle birlikte 49 bin 990 dolardan satılmaya başlandı.

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