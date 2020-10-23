Tesla, koronavirüse rağmen üst üste beş çeyrekte de kâr etmeyi başardı

Tesla, koronavirüse rağmen üst üste beş çeyrekte de kâr etmeyi başardı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, analistlerin tahminlerini geride bırakarak art arda beşinci çeyrekte kâr ettiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Teslal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından neredeyse hiç etkilenmedi.

Üçüncü çeyrekte Tesla'nın cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Tesla'nın aynı dönemdeki net kârı ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında Tesla'nın net kârı 874 milyon dolara yükseldi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 5 ÇEYREKTE KÂR

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, böylelikle koronavirüse rağmen üst üste 5 çeyrekte de kâr etmeyi başardı.