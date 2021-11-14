Tesla, lüks otomobil satışlarında Mercedes'i geçti

Tesla, lüks otomobil segmentinde Mercedes-Benz'i geride bırakarak, ABD'de üçüncü sıraya yükseldi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dev markalara kafa tutmaya devam ediyor.

Automotive News tarafından açıklanan yeni verilerine göre Tesla, ABD'deki lüks otomobil segmentinde zirveye oynuyor.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARINDA MERCEDES'İ GEÇTİ

Verilere göre Tesla, lüks araç markaları arasında Mercedes-Benz'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

ABD'de lüks otomobil satışlarında BMW birinci olurken, Lexus ise ikinci sırada yer alıyor.

Rakamlara göre Mercedes-Benz, bu yılın ilk 9 aylık döneminde 213 bin 708 araç kaydında bulundu. Tesla ise 230 bin 855 araç ile Mercedes-Benz'i geçmeyi başardı.

Öte yandan Tesla'nın satış grafiği Lexus ve BMW'den çok da uzak değil. Japon marka Lexus, 245 bin 864 araç kaydında bulunurken, Alman BMW ise 256 bin 237 araçla şu anda birinci sırada yer alıyor.

Özellikle 2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde yapılacak olan promosyon ve kampanyalarla lüks araç satışlarının artması bekleniyor.