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    Tesla, Macaristan ve Romanya'da satışlara başladı

    Doğu Avrupa'daki genişlemesini sürdüren Tesla, Macaristan ve Romanya satışlarına başlama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 08:56
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    Tesla, Macaristan ve Romanya'da satışlara başladı

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, farklı pazarlara açılıp büyümeye devam ediyor.

    Firma, Macaristan ve Romanya'da da satış yapmaya başladığını açıkladı. Tesla, bu açılımının sinyallerini zaten geçtiğimiz yıl vermişti.

    Geçtiğimiz yıl bir açıklama yapan  Tesla CEO'su Elon Musk; "Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve doğu Avrupa'nın çoğunluğuna önümüzdeki yıl satışa başlamayı planlıyoruz." demişti.

    teska

    ŞARJ ALTYAPISINI KURDU

    Tesla, geçtiğimiz yıldan beri bu ülkelerde Supercharger adlı şarj istasyonlarını kurarak altyapı çalışmalarını başlattı. Şimdi ise Macaristan ve Romanya'da müşteriler, Tesla markalı otomobillerinin siparişlerini verebiliyor.

    Ayrıca şirket, internet üzerinden yaptığı satışlara ek olarak, Budapeşte ve Bükreş'te bir de bayi açtı. Son olarak Tesla'nın burada bir de servis merkezi kuracağı söyleniyor.

    2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'da rekor satış adedine ulaşan Tesla, yeni ülkelere açılarak satışları daha da yukarı taşımayı planlıyor.

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