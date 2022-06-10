Tesla, mayısta 32 bin Çin yapımı araç sattı

Tesla, mayıs ayında 22 bin 340'ı ihracat için olmak üzere 32 bin 165 Çin yapımı araç satışı gerçekleştirdi.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Çin Binek Araçlar Birliği (CPCA), perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın mayıs ayında 22 bin 340'ı ihracat için olmak üzere 32 bin 165 Çin yapımı araç sattığını söyledi.

Tesla fabrikası, Şanghay'da şehir çapında bir karantinaya uymak için mart ayının sonundan itibaren 22 gün boyunca çalışmayı durdurmuş ve nisanda yalnızca 1.152 adet satış gerçekleştirmişti.

Model 3'leri ve Model Y'leri üreten fabrika, 19 Nisan'da yeniden açıldı ve 11 Mayıs'ta ihracata yeniden başladı. Ancak Tesla, üretimi karantina öncesi seviyelere döndürmek için mücadele ediyor.

Çin'de son durum

Çin Binek Araçlar Birliği, Çin'de mayıs ayında binek otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 düşüşle 1,37 milyon olduğunu duyurdu. En çok satanlar listesinde 114 bin 183 satışla BYD zirvede yer alıyor.