Tesla, megafon özelliğini otomobillerine sunmaya başladı

Tesla, yayınladığı aralık güncellemesiyle sürücünün sesini yükselterek aracın dışına vermesini sağlayan megafon özelliğini kullanıma sundu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman ilginç özelliklerini yazılım güncellemeleri yoluyla otomobillerine getiriyor.

Tesla; yıllık tatil yazılımı güncellemesinin bir parçası olarak, otomobillere ilginç bir özellik daha ekledi. Gelen güncellemeyle birlikte, Tesla otomobillerdeki harici hoparlörler, megafon olarak kullanılabiliyor.

Söz konusu özellik, yalnızca 2019 ve daha yeni Tesla otomobillerde erişime açılmış durumda. Çünkü yalnızca 2019 ve üstü Tesla araçlarda dış hoparlör sistemi var.

HOPARLÖRÜN ASIL AMACI EKSTRA GÜVENLİK

Tesla'nın araç dışarısına harici bir hoparlör sistemi kullanmasının ana nedeni ise ABD yasaları.

Çünkü elektrikli otomobiller oldukça sessiz çalıştığı için, yayaların otomobillerin varlığından haberdar olmasını gerekiyor. İşte Tesla, bu hoparlörler sayesinde motorlu bir araba sesi çıkartabiliyor.