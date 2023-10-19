Tesla, merakla beklenen Cybertruck için teslimat tarihini açıkladı Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için ilk kez teslimat tarihi paylaştı.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tarih sürekli olarak ertelendi. Yeni raporlara göre elektrikli pick-up, ekim ayında seri üretime girecek.

Teslimat tarihi açıklandı

Tesla, uzun süredir ertelenen Cybertruck elektrikli pickup'ın ilk teslimatlarının 30 Kasım'da şirketin Teksas'taki fabrikasında düzenlenecek bir etkinlikte yapılacağını duyurdu.

Elon Musk, Cybertruck için üretim artışının son derece zor olacağını söyledi. Musk, Tesla'nın gelecekte yılda çeyrek milyon Cybertruck hedeflediğini, ancak bunun 2025'ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtti..

Açıklanan raporda Cybertruck için pilot üretim kapasitesinin 125 bin adet olduğu belirtildi.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.5 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.