Tesla Model 3, 2021'de Avrupa'da en çok satılan elektrikli araç olacak

Tesla Model 3, 2021'de Avrupa'da en çok satılan elektrikli araç olacak

Jato Dynamics'in verilerine göre Tesla Model 3, 2021'de Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı olacak.

Pazar araştırma şirketi Jato Dynamics'in verilerine göre Tesla Model 3, 2021'de Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı olmaya çok yakın.

Kasım ayına kadar olan verilere baktığımızda, Model 3'ün açık ara zirvede olduğunu görüyoruz ve muhtemelen aralıkta da sıralama değişmeyecek.

SATIŞLAR YÜZDE 84 ARTTI

2021'in Ocak-Kasım döneminde Avrupa'da 113 bin 397 adet Tesla Model 3 satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artış anlamına geliyor.

Volkswagen ID.3, 63 bin 109 adetle kompakt elektrikli sedanın en yakın rakibi konumunda. ID.3'te satışlarını geçen yıla göre yüzde 125 artırmış olsa da Model 3'e yaklaşması neredeyse imkansız.

Üçüncü sırada 60 bin 551 adetle Renault Zoe geliyor. 2020'de Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı olan kompakt model, 2021'in Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 27 düşüş yaşadı.

Öte yandan ID.3 ve Zoe'nin satış rakamları birbirine oldukça yakın. Aralık ayında ikincilik için bir yarış beklense de zirvedeki Tesla Model 3'ün koltuğu bırakmaya pek niyeti yok.