Tesla Model 3, dünyanın en çok satan 9'uncu otomobili oldu

Tesla Model 3, dünyanın en çok satan 9'uncu otomobili oldu

Tesla Model 3 dünyanın en çok satan 10 otomobilinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl toplamda 508 bin adet satan araç, büyük rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle Model 3 serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre, Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünya genelinde 508 bin adet satarak ilk 10 model arasına girmeyi başardı. Öte yandan analistler, Tesla Model 3'ün bu yılın sonuna kadar ilk 5'e gireceğini düşünüyor.

Tesla Model 3'ten büyük sıçrayış

2020 yılında dünyanın en çok satan 21. aracı olan Tesla Model 3, büyük bir başarı göstererek 2021'de 9. sıraya kadar yükseldi.

Tesla'nın diğer elektrikli aracı Model Y ise geçen yıl 392 bin adet satışla bir önceki yıla göre yüzde 412'lik bir büyüme gösterdi ve ilk 20'ye girdi.

2021'de en çok satan 10 araç

Car Industry Analysis verilerine göre, geçen yıl dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobil şu şekilde: