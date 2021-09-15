Tesla Model 3, Fransa'da zirveye yerleşti

Geçtiğimiz ay Tesla Model 3, Fransa'da en çok satan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Model 3 aracıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Satışa ilk çıkığı tarihten 2021'in 2. çeyreğinin sonuna kadar olan rakamlara göre Model 3, dünya çapında 1 milyon 31 bin 588 teslimata ulaştı.

Söz konusu rakamlar, Tesla Model 3'ü 1 milyon satan ilk elektrikli otomobil yapıyor.

FRANSA'DA ZİRVEDE

Fransa'da, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre binek otomobil satışları yüzde 15 düştü. Ancak, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti.

Ağustos ayında ülkede 88 bin 066 adet otomobil satıldı ve bunların 17 bin 395 tanesi şarj edilebilir modellerden oluşuyor.

Geçtiğimiz ay Fransa'da Tesla Model 3 zirvenin sahibiydi. İkinci ve üçüncü sıradaki Renault ZOE ve Peugeot e-208 modellerinin toplamından daha çok satan model, bu satış başarısını eylül ayında da sürdürmek istiyor.