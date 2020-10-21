Tesla, Model 3 ve Model Y'nin menzillerini artırdı

Tesla, 2021 çıkışlı Model 3 ve Model Y için bazı güncellemeler yayınlayarak otomobillerde menzil artışına gitti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni ürettiği Model 3 ve Model Y otomobillerinde bazı güncellemeler yaptı.

Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli olan Model 3'ün tasarımında küçük değişiklikler yapan Tesla, 2021 Model 3 performansını ve menzilini de artırdı.

MAKSİMUM 580 KİLOMETRE MENZİL

Model 3'ün Standart paketinde yapılan güncelleme ile aracın menzili 423 kilometreye çıkarıldı. Aracın en uzun menzile sahip paketi olan Long Range 580 kilometre, performans paketi ise son güncelleme ile 567 kilometre menzile ulaşabilecek.

Yapılan güncelleme ile Tesla Model 3'ün performansında da bir artış yaşandı. Model 3'ün Performans paketi 100 kilometre hıza 3.3 yerine 3.1 saniyede ulaşabilecek.

15 kilometrelik bir menzil güncellemesi alan Model Y ise Long Range paketinde 505 kilometre, Performans paketinde 480 kilometre menzil sunmaya hazırlanıyor.