Dolar
6.7523
0.3104%
Euro
7.5732
-0.0316%
Altın
1699.98
0.0394%
Borsa
109111.34
0%
G. Altın
369.563
0.4389%
Bitcoin
65058.09
0.4487%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Tesla Model 3'ün otomatik pilotu kazaya neden oldu

    Tesla Model 3'ün otomatik pilotu, trafikte devrilen kamyonu fark edemeyerek hızla araca çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 08:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tesla Model 3'ün otomatik pilotu kazaya neden oldu

    Elon Mysk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bildiğiniz gibi yarı otonom sürüş özelliğine sahip.

    Halen geliştirme aşamasında olan ve tam otonom sürüş deneyimi sunmayan Autopilot isimli sürücüsüz mod, yeni bir kazaya sebebiyet verdi.

    Yol ortasında devrilen kamyonu fark etmeyen Tesla Model 3 otomatik pilotu, frene basmayarak hızla kamyona çarptı. O görüntüler güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı:

    Tesla Model 3'ün oto pilotu devrilmıiş kamyonu fark edemedi - VİDEO

    HAVA YASTIKLARI DA AÇILMADI

    Ölen ya da yararalanan kimsenin olmadığı kazada, Tesla Model 3'ün hava yastıklarının da açılmadığı görülüyor. Kazanın fotoğraflarını sosyal medyada apylaşan bazı kullanıcılar, otomobilde hiç hava yastığı bulunmadığı şüphesine düştüklerini söylüyor.

    OTOMATİK PİLOTA FAZLA GÜVENMEMEK GEREKİYOR

    Tesla, otomobillerinde bulunan otomatik sürüş modunu hala geliştiriyor ve sürücülerin araçlarını otomatik moda alırken dikkat etmelerini istiyor.

    Örneğin Tesla, otomatik sürüş modu açıkken sürücünün yine de sürekli direksiyon başında olması gerektiğini belirtiyor.

    tesla

    tesla

    Görüş Bildir