Tesla Model 3'ün otomatik pilotu kazaya neden oldu

Tesla Model 3'ün otomatik pilotu kazaya neden oldu

Tesla Model 3'ün otomatik pilotu, trafikte devrilen kamyonu fark edemeyerek hızla araca çarptı.

Elon Mysk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bildiğiniz gibi yarı otonom sürüş özelliğine sahip.

Halen geliştirme aşamasında olan ve tam otonom sürüş deneyimi sunmayan Autopilot isimli sürücüsüz mod, yeni bir kazaya sebebiyet verdi.

Yol ortasında devrilen kamyonu fark etmeyen Tesla Model 3 otomatik pilotu, frene basmayarak hızla kamyona çarptı. O görüntüler güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı:

HAVA YASTIKLARI DA AÇILMADI

Ölen ya da yararalanan kimsenin olmadığı kazada, Tesla Model 3'ün hava yastıklarının da açılmadığı görülüyor. Kazanın fotoğraflarını sosyal medyada apylaşan bazı kullanıcılar, otomobilde hiç hava yastığı bulunmadığı şüphesine düştüklerini söylüyor.

OTOMATİK PİLOTA FAZLA GÜVENMEMEK GEREKİYOR

Tesla, otomobillerinde bulunan otomatik sürüş modunu hala geliştiriyor ve sürücülerin araçlarını otomatik moda alırken dikkat etmelerini istiyor.

Örneğin Tesla, otomatik sürüş modu açıkken sürücünün yine de sürekli direksiyon başında olması gerektiğini belirtiyor.