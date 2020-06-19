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- Tesla Model S, 647 km ile menzil rekoru kırdı
Tesla Model S, 647 km ile menzil rekoru kırdı
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 08:43
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S otomobiline yeni bir batarya seçeneği ekledi.
TEK ŞARJLA 647 KM
Yeni batarya sayesinde Model S, 402 mil (647 kilometre) menzille Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından sertifikalanmış en iyi menzile sahip oldu.
Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.
2020 Tesla Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.
MENZİL SAVAŞLARI
Son yıllarda popülerliğini artıran elektrikli otomobillerde, kullanıcıların en çok dikkat ettiği özellik ise, otomobillerin tek şarjla kaç km gidebileceğini gösteren menzil değerleri.
Tesla başta olmak üzere birçok elektrikli otomobil üreticisi, yeni batarya teknolojileri geliştirerek menzili artırmaya çalışıyor.