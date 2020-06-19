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    Tesla Model S, 647 km ile menzil rekoru kırdı

    Tesla, geliştirdiği batarya teknolojisi ise resmi olarak 402 mil (647 kilometre) menzile ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 08:43
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    Tesla Model S, 647 km ile menzil rekoru kırdı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S otomobiline yeni bir batarya seçeneği ekledi.

    TEK ŞARJLA 647 KM

    Yeni batarya sayesinde Model S, 402 mil (647 kilometre) menzille Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından sertifikalanmış en iyi menzile sahip oldu.

    Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.

    2020 Tesla Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.

    tesla

    MENZİL SAVAŞLARI

    Son yıllarda popülerliğini artıran elektrikli otomobillerde, kullanıcıların en çok dikkat ettiği özellik ise, otomobillerin tek şarjla kaç km gidebileceğini gösteren menzil değerleri.

    Tesla başta olmak üzere birçok elektrikli otomobil üreticisi, yeni batarya teknolojileri geliştirerek menzili artırmaya çalışıyor.

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