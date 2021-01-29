Tesla Model S, 9 yıl aranın ardından yenilendi

Elektrikli otomobil pazarının lider markası Tesla, "Model S" adını verdiği modelini 2012'den bu yana ilk defa yeniledi. İşte yeni Tesla Model S hakkında tüm detaylar...

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni yılla birlikte araçlarını yenilemeye başladı.

Bu kapsamda, 2012'den bu yana değişikliğe uğramayan Model S, yenilenen yüzüyle görücüye çıktı.

Yeni otomobilin dış tasarımında ciddi farklılıklar bulunmuyor, ancak iç mekanda küçük dokunuşlar göze çarpıyor.

Araçta en dikkat çeken detaylardan biri direksiyon tasarımı. Tasarımıyla adeta aracın içini uçak kokpitine döndüren direksiyonun üzerinde tuşlar bilgi eğlence sisteminin kontrolünü sağlıyor.

Bir önceki nesle göre yatay olarak tasarlanan 17 inç boyutundaki multimedya ekranı ise kokpitteki bütünleşik duruşu tamamlıyor.

Araçta bir diğer yenilik ise arka taraftaki yolcuları ilgilendiriyor. Bu yolcular için ortaya konulan ekranla pek çok oyun oynanabilirken, bilgi eğlence sistemide kontrol edilebiliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Model S’in teknik detaylarında da yenilikler var. Bunlardan ilki otomobilin hızlanması.

Tesla Model S, dört tekerlekten çekişli ve 3 elektrik motorlu versiyonuyla 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında erişebiliyor. 1020 beygir güç üreten bu versiyon 390 mil yani 640 km menzili de kullanıcısına sunuyor.

Makyaj ile birlikte Model S'in fiyatlarında 10 - 15 bin dolar arası, Model X'in fiyatlarında ise 11 bin dolarlık artış yaşandığı kaydediliyor.



