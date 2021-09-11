Tesla Model S Plaid, Porsche'nin hız rekorunu kırdı

Tesla Model S Plaid, Nürburgring pistinde Porsche'ye ait olan elektrikli araç hız rekorunu kırmayı başardı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, hız verileriyle öne çıkan Model S Plaid modelini geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıtşı.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

HIZ REKORU KIRDI

İsveçli Andreas Simonsen tarafından kullanılan fabrika çıkışlı Tesla Model S Plaid, 9 Eylül günü elektrikli araç segmentinde Nürburgring pistinden rekorla ayrıldı.

20.8 kilometre uzunluğundaki pistin elektrikli otomobil sınıfındaki tur rekoru 2 sene sonra el değiştirmiş oldu.

İki farklı tur atan Model S Plaid, ilk turunda 164.615 km/sa ortalama sürate sahipti. 7.35.579'luk tura imza atan araç, bu turla rekoru kırmış oldu.

İkinci turunda 166.320 km/sa ortalama sürat elde eden otomobil, tur süresini yaklaşık olarak 5 saniye geliştirdi ve 7.30.909'luk derece ile elektrikli otomobil sınıfında pistin en hızlısı ünvanını aldı.

PORSCHE'NİN REKORUNU ELİNDEN ALDI

Elektrikli otomobil sınıfında pist rekoru 7 dakika 42 saniyelik süre ile Porsche Taycan Turbo'ya aitti. Bu rekor 2019 yılının ağustos ayında kırılmıştı.