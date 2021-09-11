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    Tesla Model S Plaid, Porsche'nin hız rekorunu kırdı

    Tesla Model S Plaid, Nürburgring pistinde Porsche'ye ait olan elektrikli araç hız rekorunu kırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 09:30
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    Tesla Model S Plaid, Porsche'nin hız rekorunu kırdı

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, hız verileriyle öne çıkan Model S Plaid modelini geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıtşı.

    Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

    HIZ REKORU KIRDI

    İsveçli Andreas Simonsen tarafından kullanılan fabrika çıkışlı Tesla Model S Plaid, 9 Eylül günü elektrikli araç segmentinde Nürburgring pistinden rekorla ayrıldı.

    20.8 kilometre uzunluğundaki pistin elektrikli otomobil sınıfındaki tur rekoru 2 sene sonra el değiştirmiş oldu.

    tesla model s plaid

    İki farklı tur atan Model S Plaid, ilk turunda 164.615 km/sa ortalama sürate sahipti. 7.35.579'luk tura imza atan araç, bu turla rekoru kırmış oldu.

    İkinci turunda 166.320 km/sa ortalama sürat elde eden otomobil, tur süresini yaklaşık olarak 5 saniye geliştirdi ve 7.30.909'luk derece ile elektrikli otomobil sınıfında pistin en hızlısı ünvanını aldı.

    PORSCHE'NİN REKORUNU ELİNDEN ALDI

    Elektrikli otomobil sınıfında pist rekoru 7 dakika 42 saniyelik süre ile Porsche Taycan Turbo'ya aitti. Bu rekor 2019 yılının ağustos ayında kırılmıştı.

    model s plaid

    model s plaid

    trsla model s plaid

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