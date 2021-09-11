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- Tesla Model S Plaid, Porsche'nin hız rekorunu kırdı
Tesla Model S Plaid, Porsche'nin hız rekorunu kırdı
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 09:30
Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, hız verileriyle öne çıkan Model S Plaid modelini geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıtşı.
Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.
HIZ REKORU KIRDI
İsveçli Andreas Simonsen tarafından kullanılan fabrika çıkışlı Tesla Model S Plaid, 9 Eylül günü elektrikli araç segmentinde Nürburgring pistinden rekorla ayrıldı.
20.8 kilometre uzunluğundaki pistin elektrikli otomobil sınıfındaki tur rekoru 2 sene sonra el değiştirmiş oldu.
İki farklı tur atan Model S Plaid, ilk turunda 164.615 km/sa ortalama sürate sahipti. 7.35.579'luk tura imza atan araç, bu turla rekoru kırmış oldu.
İkinci turunda 166.320 km/sa ortalama sürat elde eden otomobil, tur süresini yaklaşık olarak 5 saniye geliştirdi ve 7.30.909'luk derece ile elektrikli otomobil sınıfında pistin en hızlısı ünvanını aldı.
PORSCHE'NİN REKORUNU ELİNDEN ALDI
Elektrikli otomobil sınıfında pist rekoru 7 dakika 42 saniyelik süre ile Porsche Taycan Turbo'ya aitti. Bu rekor 2019 yılının ağustos ayında kırılmıştı.