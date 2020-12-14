Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 günlüğüne durduracak

Tesla CEO'su Elon Musk'ın çalışanlarına gönderdiği e-postaya göre şirket, 18 gün boyunca Model S ve Model X üretmeyecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs döneminde ayakta kalarak gelirlerini artırmayı başarmıştı.

Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından gönderilen e-postalara göre önümüzdeki haftalarda Model X ve Model S üretimini 18 günlüğüne de olsa durdurma kararı aldı. Ancak bu kararın neden alındığı henüz bilinmiyor.

24 ARALIK'TA ÜRETİM DURUYOR

Elon Musk tarafından şirket çalışanlarına gönderilen e-postada, Model S ve Model X üretiminin 24 Aralık'ta durdurulacağı ifade edildi. Bu süre zarfında çalışanlar, bir hafta ücretli, diğer hafta ise ücretsiz izne çıkarılacak.

Ancak dileyen Tesla çalışanları, teslimatlarda veya diğer satış noktalarında görev alabilecek.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Tesla çalışanları, 11 Ocak'ta üretimin yeniden başlamasıyla birlikte işlerine geri dönebilecek.