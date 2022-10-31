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    Tesla Model Y, Avrupa'da en çok satan otomobil oldu

    Tesla’nın elektrikli crossover otomobili Model Y, ilk defa Avrupa’da en çok satan araç olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 08:36
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    Tesla Model Y, Avrupa'da en çok satan otomobil oldu

    JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Tesla Model Y, eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde zirveye oturdu. Tesla Model Y'yi sırasıyla Peugeot 208 ve Dacia Sandero takip etti.

    Eylül ayında Tesla, Avrupa'da 29 bin 367 adet Model Y satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227'lik büyük bir artış sağladı.

    Satışlarda Almanya'nın etkisi büyük

    Tesla'nın Model Y'nin Avrupa'da bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması, mart ayında açılan ve şu anda haftada 2 bin otomobil üreten Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikanın bir başarısı.

    Bununla birlikte Tesla, Berlin'deki üretimi haftada 5 bin Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.

    Model Y, geçen yılın tamamında 906 bin 032 adede kıyasla, bu yıl şimdiye kadar 879 bin 346 adet üretildi.

    tesla


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