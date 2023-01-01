Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Tesla’nın elektrikli crossover otomobili Model Y, kasımda Avrupa’da en çok satan araç olmayı başardı.

Elektrikli otomobillere olan talebin artmasıyla birlikte dünya genelindeki otomobil satışlarında değişiklikler yaşanıyor.

JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Tesla Model Y, kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde zirveye oturdu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli aracın satışları yüzde 260 oranında artış gösterdi.



Kasımda 19 bin 144 adet satış gerçekleştiren Tesla Model Y'yi, 18 bin 746 satış ile Dacia Sandero, 17 bin 309 satış ile Toyota Yaris izledi.

Satışlarda Almanya'nın etkisi büyük

Tesla'nın Model Y'nin Avrupa'da bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması, mart ayında açılan ve şu anda haftada 2 bin otomobil üreten Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikanın bir başarısı.

Bununla birlikte Tesla, Berlin'deki üretimi haftada 5 bin Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.

Model Y, geçen yılın tamamında 906 bin 032 adede kıyasla, bu yıl şimdiye kadar 879 bin 346 adet üretildi.