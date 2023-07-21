Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu Tesla Model Y, 2023 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satan otomobil olarak kayıtlara geçti. İşte ilk yarıda Avrupa'nın notomobil karnesi.

ensonhaber.com

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ilişkin güncel satış verilerini yayınladı.

Haziran ayında Avrupa Birliği'nde satılan toplam otomobil sayısının yüzde 13,4'ünü (140 bin) dizel otomobiller, yüzde 15,1'ini (158 bin) elektrikli otomobiller, yüzde 25'ini hibrit otomobiller, yüzde 36,3'ünü ise benzinli otomobiller oluşturdu.

Tesla Model Y yine zirvede

Tesla Model Y, 2023 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satan otomobil olarak kayıtlara geçti.

Kendisine en yakın rakibine de iyi bir fark atan elektrikli SUV, geçtiğimiz yıla göre ise satışlarını neredeyse üçe katladı.

Listenin ikinci sırasındaki Dacia Sandero'nun satışları da sadece haziran ayında yüzde 26 artarak 118 bin 883 olarak gerçekleşti. Bronz madalyayı alan T-Roc da satışlarını yüzde 30 artırarak 107 bin 249 adede çıkardı.

Tesla'nın Avrupa'da sattığı bir diğer modeli olan Model 3'ün performansı da dikkatlerden kaçmıyor.

İlk altı ayda 38 bin 843 adet satarak listeye 50. sıradan giriş yapan Model 3, Tesla'nın toplam satışlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor.

Haziran ayında, Avrupa'da bataryalı elektrikli araba kayıtları yüzde 66,2 gibi önemli bir artışla 158 bin 252 adede ulaştı.