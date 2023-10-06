Tesla, Model Y fiyatlarına küresel çapta indirim yaptı Tesla, Model Y fiyatlarına küresel çapta indirim yaptı. Bu indirim, aracın Türkiye fiyatına da yansıdı.

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Tesla, bu yılın başlarında Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez indirerek fiyat rekabetine girmişti. Ardından birçok marka, fiyatları düşürme kararı aldı.

ABD merkezli şirket, şimdi de küresel çapta indirim kararı aldı ve Model Y fiyatlarını düşürdü. Söz konusu indirim, ülkemizdeki araç fiyatlarını da etkiledi.

Model Y Türkiye fiyatları

İndirimden önce ülkemizde 2 milyon 387 bin TL'ye satılan Tesla Model Y'nin fiyatı, 2 milyon 207 bin TL'ye kadar düştü.

Aracın Long Range versiyonu 2 milyon 765 bin TL'den, Performance versiyonu ise 2 milyon 877 bin TL'den satılıyor.

Bu yıln başlarında Çin'de fiyatları düşüren Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında da fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.