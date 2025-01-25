Tesla Model Y Juniper, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Tesla, birkaç hafta önce tanıttığı makyajlı Model Y modelini Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sundu.

"Juniper" kod adlı proje kapsamında yenilenen Model Y, Almanya'da 61 bin 970 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Makyajlı Model Y'nin yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Almanya'daki Tesla fabrikasında üretilen Model Y, Türkiye'ye ithal edilirken ekstra vergiye tabi tutulmuyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK

Makyajlı Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatının 3.3 milyon TL civarında olması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.