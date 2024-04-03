Tesla, Model Y otomobillerinin fiyatına yine zam yaptı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki Model Y otomobillerinin fiyatını bin dolar artırdı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretiliyor. Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş almış beklentileri fazlasıyla karşılaşmıştı.

Tesla'dan bir zam daha

Tesla’nın web sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artırdı.

Buna göre, Model Y temel varyantı 44 bin 990 dolardan satışa sunulurken, uzun menzilli ve performans varyantları ise sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Tesla CEO'su Elon Musk, artan fiyatların, üretimin devam edebilmesi için zorunlu olduğunu söylüyor.

Tesla, 23 Nisan’da, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı almıştı.

Konu hakkında detay veren kaynaklar, şirket yetkililerinin mart ayının başlarında Şanghay'daki fabrika çalışanlarından haftada beş gün çalışmalarını ve Çin'de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istediğini iddia etmişti.