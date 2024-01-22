Tesla Model Y tarihe geçti: Avrupa'da en çok satılan otomobil Tesla Model Y, 2023'te Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. Böylece ilk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla aralıkta yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

2023'ün tamamında ise AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.

Tesla'dan bir ilk

Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı. Böylece ilk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da zirveye yerleşti.

Dataforce tarafından açıklanan verilere göre, Tesla Model Y geçen sene 252 bin 822 adet satış gerçekleştirdi.

2022 yılında 137 bin 608 adet satış rakamı elde eden Model Y, satışlarını yüzde 84 arttırmayı başardı.

Tesla'nın yaptığı fiyat indirimleri ve Avrupa'daki teşvikler, otomobilin satışlarının artmasında önemli etkenler oldu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 235 bin 893 adet ile Dacia Sandero oldu.

Volkswagen T-Rock, 206 bin 438 adet ile üçüncü, Renault Clio 202 bin 942 adet ile dördüncü, Peugeot 208 ve Opel Corsa ise sırasıyla 194 bin 376 ve 188 bin 662 adet ile beşinci ve altıncı sırada yer aldı.