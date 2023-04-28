Tesla Model Y, Türkiye'de beklenenden 10 kat fazla sattı Türkiye pazarına Model Y ile giren Tesla, beklenenden 10 kat daha fazla ön sipariş toplamayı başardı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sunacak.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla, beklenenden 10 kat daha fazla sattı

Türkiye pazarına Model Y ile giren Tesla, beklenenden 10 kat daha fazla ön sipariş toplamayı başardı.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Tesla ise 1000 adetlik bir ön sipariş almayı planlıyordu.

Öte yandan, aracı sipariş edenlerin yüzde 90'ına yıl sonuna kadar teslimat yapılması planlanıyor.

Tesla Türkiye, yoğun talebi organize edebilmek için personel sayısını iki kattan fazla artırmayı düşünüyor.