Tesla Model Y Türkiye'de satışta! İşte fiyatlar Tesla, resmen Türkiye'ye giriş yaptı. İlk olarak satışa çıkacak Model Y'nin fiyat listesi de belli oldu.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamış ve çeşitli pozisyonlarda işe alımlar yapmıştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sunacak.

Berlin'den Türkiye'ye

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Üç farklı donanım seviyesi ile gelecek Tesla Model Y, Autopilot sistemini de standart olarak sunacak.

Gelişmiş Autopilot ise opsiyonel olacak ve ilerleyen günlerde donanım listesine eklenecek.

Şarj istasyonları da açılıyor

Tesla'nın kendisine özel supercharger istasyonları da bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Bu istasyonlarda Tesla'yı şarj etmek kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan modelleri şarj etmek ise kW başına 8.60 TL olacak.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı

Model Y - 455 km menzil - 1 milyon 548 bin 732 TL

Model Y Long Range - 533 km menzil - 1 milyon 619 bin 532 TL

Model Y Performance - 514 km menzil - 1 milyon 778 bin 832 TL

Öte yandan bazı galericiler, şimdiye kadar Tesla Model Y'yi 3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satıyordu.