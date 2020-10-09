Tesla Model Y'nin bataryaları Almanya'daki Tesla fabrikasında üretilecek

Tesla, yeni bataryalarını Almanya’nın başkenti Berlin’deki fabrikasında üreteceğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine inşa ettiği üretim fabrikasında, gelecek yılın ilk yarısından itibaren Model Y araçlarını üretmeye başlayacak.

Konu ile ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Model Y bataryalarının da aynı fabrikada üretileceğini duyurdu.

DAHA FAZLA ENERJİ DAHA AZ MALİYET

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yeni nesil bataryalar daha fazla enerji depolayabiliyor ve maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

Tesla söz konusu bataryalar sayesinde 2030 yılına kadar batarya üretimini 100 kat artırmayı hedefliyor.