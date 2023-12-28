Tesla Model Y'nin hangi ülkede üretileceği belli oldu Elektrikli otomotiv devlerinden Tesla'nın yenilenen Model Y'yi nerede üreteceği belli oldu. 2024'ün ortalarında seri üretime geçilmesi planlanan Model Y, bazı değişikliklerle gelecek.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yenilenen Model Y'nin üretileceği fabrikayı açıkladı. Tesla, yenilenen Model Y'nin Şanghay'daki fabrikada üretileceğini duyurdu.

Tesla'nın Çin'deki fabrikası, 2019 yılında açıldı ve o zamandan beri Model 3 ve Model Y'nin üretimini gerçekleştiriyor.

Şanghay fabrikası, Tesla'nın en büyük fabrikası ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil fabrikalarından biri.

Yenilenen Model Y, mevcut modele göre bazı değişikliklere sahip olacak. Bu değişiklikler arasında yeni teker tasarımı, ambiyans aydınlatma ve daha belirgin iç ve dış değişiklikler yer alıyor.

Gelecek yıl üretim başlıyor

Tesla, yenilenen Model Y'nin seri üretimine 2024'ün ortalarında başlamayı planlıyor.

Çib fabrikası Tesla için önemli

Tesla'nın Çin'deki fabrikası, şirketin küresel büyüme stratejisi için önemli bir rol oynuyor.

Çin, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarlarından biri ve Tesla, bu pazarda önemli bir pay elde etmek istiyor.

Şanghay fabrikası, Tesla'nın Çin'deki üretim kapasitesini artırmasına ve bu pazardaki talebi karşılamaya yardımcı oluyor.