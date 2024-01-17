Tesla modelleri artık daha akıllı: Tam otonom sürüşün yeni versiyonu geliyor Tesla, uzun zamandır geliştirdiği Tam Otonom Sürüş yazılımının 12. sürümünü yakında yayınlamaya hazırlanıyor.

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Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisinin 12. sürümü, otomatik sürüş yeteneklerinde önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Bu yeni sürüm, şu anda Tesla çalışanları tarafından halka açılmadan önce test ediliyor.

Yeni sürüm, araçları daha akıllı yapacak

FSD v12'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, araçların trafik ışıkları, kavşaklar ve sokaklar gibi daha karmaşık trafik senaryolarını başarıyla yönetebilme yeteneği.

Yeni teknoloji, sürücüsüz araçların günlük trafikte daha etkin ve güvenli bir şekilde işlev görmesini sağlayacak.

Ayrıca, Tesla sahiplerine araçlarını uzaktan çağırma özelliği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların araçlarını park yerlerinden veya dar alanlardan uzaktan kontrol ederek çağırabilmelerini sağlayacak.

Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) yazılımının 12. sürümü, Elon Musk'ın 2022'nin Nisan ayında duyurusunu yapmasından bu yana uzun ve zorulu bir geliştirme sürecinden geçti.

İlk olarak, geçen yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen bu güncelleme, çeşitli teknik zorluklar ve düzenleyici kurumlarla ilgili sorunlar nedeniyle defalarca ertelendi.