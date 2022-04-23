Tesla modellerine Türkçe dil desteği geldi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapacaklarını açıklayan Tesla, yeni güncellemeyle otomobillerine Türkçe dil desteğini de ekledi.

Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başlamıştı.

Ülkemizde satış yapmak için hazırlıklarını sürdüren Tesla, yeni güncelemeyle birlikte otomobillere Türkçe dil desteğini de göndermeye başladı.

Güncelleme ile gelen diğer yenilikler

Türkçe dil desteği ile birlikte menzil tahmininin gerçek koşullara göre daha doğru yapılması, ekranın altına yeni kişiselleştirme çubuğu eklenebilmesi, Disney+ desteği, navigasyon sisteminin rota oluştururken aracın genişliğini de hesaba katması, tek bir kapıya çocuk kilidi atayabilme ve bazı mevcut özelliklerin geliştirilmesi gibi yenilikler de güncellemenin diğer detayları arasında.

Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin ülkemize ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.