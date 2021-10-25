Tesla modellerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarına 2 bin ila 5 bin dolar arasında zam yaptı.

Son zamanlarda çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk, çip krizi ve lojistikte yaşanan sıkıntıların şirketin büyümesi için tehdit oluşturduğunu söylemişti.

TESLA MODELLERİNE ZAM

Her ne kadar çip krizi, tedarik sorunları ve hammadde problemleri Tesla satışlarını etkilemese de ABD'li şirket zam yapma kararı aldı.

Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2 bin ila 5 bin dolar arasında zamlar geldi.

YENİ TESLA FİYATLARI

Tesla Model Y Longe Range fiyatı 54 bin 990 dolardan 56 bin 990 dolara yükselirken, Model 3 Standard Range+ 41 bin 990 dolardan 43 bin 990 dolara çıktı. Model 3 SR+ ise bu yıl içinde 37 bin 990 dolardan 43 bin 990 dolara yükseldi.

Model S Longe Range fiyatı, yapılan zamlardan sonra 89 bin 990 dolardan 94 bin 990 dolara yükselirken, Model X Longe Range ise 99 bin 990 dolardan 104 bin 990 dolara çıktı.