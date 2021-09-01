Tesla, Norveç'ten sonra gözünü Avrupa'ya dikti

Tesla Model Y'nin büyük bir teslimatı Norveç'in Oslo Limanı'na ulaştı ve ABD'li şirket, bir hafta içinde ülkede liderliğe yükseldi. Şirket, şimdi de Avrupa pazarını gözüne kestirdi.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, elektrikli araç kullanımı konusunda dünyaya liderlik ediyor. Bu nedenle Tesla gibi üreticiler, ülkeye daha fazla yatırım yapıyor.

2021 yılında yüksek satış rakamlarına ulaşan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yakın zamanda Avrupa'ya yüklü sevkiyatlar gerçekleştirdi.

Rakamlara göre sadece Norveç'e 1.300 adet Model Y sevkiyatı yapıldı. Söz konusu sevkiyatlar, doğrudan Tesla'nın Çin'deki fabrikasından yapıldı.

TESLA, NORVEÇ'TE LİDER

21 Ağustos tarihinde Oslo Limanı'na ulaşan Model Y'ler, Norveç'te en çok kullanılan elektrikli araç haline geldi.

Bu hızlı yükseliş, Tesla'nın diğer Avrupa ülkelerinde de hızla yükseleceğini gösteriyor.

Öte yandan Tesla, Berlin'deki Model Y üretim hattında da yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Berlin'deki tesiste üretim başladığında, artık Avrupa'ya sevkiyat için Çin'deki fabrikaya ihtiyaç kalmayacak.