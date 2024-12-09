Tesla, ölümlü trafik kazalarında ilk sırada

Haber Merkezi

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede ölümlü trafik kazalarının en sık yaşandığı araç markalarını ve modellerini belirledi.

Araştırma sonuçlarına göre, elektrikli araç devi Tesla, ölümlü kaza oranında ilk sırada yer aldı.

TESLA, ÖLÜMLÜ KAZALARDA ZİRVEDE

ABD merkezli araç alım-satım ve karşılaştırma sitesi iSeeCars, 2018-2022 yılları arasındaki ölümlü trafik kazalarını inceleyerek bir rapor yayınladı.

Rapora göre, Tesla araçlarının milyar mil başına ölümcül kaza oranı 5,6 olarak belirlendi. Bu oran, tüm araç markaları için ortalama olan 2,8'in iki katı.

HYUNDAI VENUE, EN RİSKLİ MODEL

Araştırmada, modeller bazında ölümlü kaza oranları da incelendi. Bu kategoride ise Hyundai Venue modeli, milyar mil başına 13,9 ölümlü kaza oranıyla ilk sırada yer aldı. Hyundai Venue'yu, Chevrolet Corvette ve Mitsubishi Mirage takip etti.

TESLA'NIN YÜKSEK ORANININ NEDENLERİ

Tesla araçlarının ölümlü kaza oranının yüksek olmasının nedenleri arasında, sürücülerin aşırı hız yapması, otopilot özelliğini yanlış kullanması ve dikkatsiz sürüş davranışları göstermesi gibi faktörler sayılabilir.

Araştırma sonuçları, güvenli sürüşün önemini bir kez daha vurguluyor. Hangi marka veya model araç kullanılırsa kullanılsın, trafik kurallarına uymak, dikkatli ve odaklanmış bir şekilde araç kullanmak, kaza riskini azaltmak için hayati önem taşıyor.