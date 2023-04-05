Tesla otomatik pilotun Türkiye fiyatı belli oldu Tesla Model Y, Türkiye topraklarına gelirken, beraberinde Tesla’nın otopilot ve FSD yazılımını da getiriyor. İşte yazılımların Türkiye fiyatları.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sunacak.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Üç farklı donanım seviyesi ile gelecek Tesla Model Y, beraberinde otomatik pilot yazılımını da getiriyor.

Tesla otopilot Türkiye fiyatı

Tesla, "Geliştirilmiş Otopilot" ve "Full Self-Driving" olarak adlandırılan otopilot yazılım ücretlerini de açıkladı.

Tesla Geliştirilmiş Otopilot yazılımı 66 bin 370 TL fiyat etiketine sahip olacak. Standart araçla gelen yeteneklere ek olarak bu paket, otopilotta navigasyon, otomatik şerit değiştirme, otomatik park, ve akıllı çağırma işlevlerini sunacak.

Full Self-Driving yazılımı ise standart otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özelliklerini barındıracak.

Gelecek güncellemelerde şehir sokaklarında otomatik direksiyon özelliği de aktif olacak. Tesla Full Self-Driving Türkiye fiyatı 131 bin 580 TL olarak belirlendi.

Tesla, bu gelişmiş otopilot özelliklerine rağmen aracın “tam otonom” hale gelmeyeceğini ve sürekli insan dikkatinin sürüşte olması gerektiğini belirtiyor.