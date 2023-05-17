Tesla, otomobil fiyatlarını indirmeye devam ediyor Tesla, şimdi de filo müşterilerine yönelik indirim açıkladı. 2 bin 250 euro indirim, üç ay içinde teslim edilecek Tesla modellerini kapsıyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şirket;, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıklamıştı

Tesla'dan filolara özel indirim

Tesla adına konuşan bir şirket sözcüsü, şirketin Almanya'daki filo müşterileri için 2 bin 250 euroluk ek bir indirim teklif ettiğini söyledi.

Kampanyalı satışlar, ağustos ayı sonuna kadar teslim edilecek tüm Model 3 ve Model Y araç siparişlerinde geçerli olacak.

Tesla, bu yılın başlarındaki agresif indirimlerin kârlılığı önemli ölçüde etkilemesinden sonra bile talebi canlandırmak için fiyatları düşürmeye devam edeceğini belirtiyor.