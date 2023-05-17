Tesla, otomobil fiyatlarını indirmeye devam ediyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise şirket;, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıklamıştı
Tesla'dan filolara özel indirim
Tesla adına konuşan bir şirket sözcüsü, şirketin Almanya'daki filo müşterileri için 2 bin 250 euroluk ek bir indirim teklif ettiğini söyledi.
Kampanyalı satışlar, ağustos ayı sonuna kadar teslim edilecek tüm Model 3 ve Model Y araç siparişlerinde geçerli olacak.
Tesla, bu yılın başlarındaki agresif indirimlerin kârlılığı önemli ölçüde etkilemesinden sonra bile talebi canlandırmak için fiyatları düşürmeye devam edeceğini belirtiyor.