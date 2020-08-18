Tesla otomobil siparişleri Çin'de yüzde 25 düştü

Çin'de üretilen Tesla araçların siparişleri, temmuz ayında aylık yüzde 25 düştü ve 15 bin 529 adetten 11 bin 623 adete geriledi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hareketlenirken, özellikle Çin'de satışlar yeniden eski seviyelere doğru tırmanmıştı.

Ancak son zamanlarda ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ülkedeki Tesla otomobillerine olan ilgiyi düşürdü.

LMC Automotive verilerine göre, Çin'de üretilen Tesla araçların siparişleri temmuz ayında aylık yüzde 25 düştü ve 15 bin 529 adetten 11 bin 623 adete geriledi.

HİSSELERE ETKİSİ OLMADI

Tesla hisseleri son 30 gün içinde yüzde 30 artarken, siparişlerde görülen keskin düşüşün açılış öncesi işlemlerde henüz bir yansıması olmadı.

Tesla, daha önce şirketin hisselerinin 31 Ağustos'ta hisse senedi temettü şeklinde bire beş bölünmeden geçeceğini ve hissedarlığı yatırımcılar için daha uygun hale getireceğini duyurmuştu.