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    Tesla otomobillere Steam desteği geliyor

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:11
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    Tesla otomobillere Steam desteği geliyor

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle oyun içi eğlence sistemine bir hayli önem veriyor.

    Şirket, daha önce otomobillerdeki büyük ekranda oyun oynanmasına izin vermişti. Ancak şirketin oyun planları bununla sınırlı kalmayacak.

    Steam oyunları Tesla modellerine geliyor

    Elon Musk, Steam'deki oyunların Tesla modellerinde oynanabilmesi için çalışma yaptıklarını bu yılın başlarında açıklamıştı.

    Yeni bir açıklama daha yapan Musk, şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini ve muhtemelen önümüzdeki ay bir demo görebileceğimizi söyledi.

    Bu kapsamda, Steam'in özel bir Tesla sürümü olacak ve araç içi ekranlardan oyunlar indirilebilecek.

    Tesla otomobillere Steam desteği geliyor #1

    Tesla, yenilenen Model S ve Model X'in tanıtımında bu araçlara entegre edilen oyun bilgisayarının oldukça güçlü olduğunu daha önce açıklamıştı.

    Sistemin 10 teraflops işlem gücüyle en yeni konsollarla boy ölçüşebilir kapasitede olduğu belirtilmişti.


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