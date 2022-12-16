Tesla otomobilleri Apple Music desteğine kavuştu

ABD merkezli otomobil markası Tesla, bazı modellerinin bilgi-eğlence sistemine doğrudan Apple Music uygulamasını entegre etti.

Son yıllarda otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerine oldukça farklı eğlence uygulamaları ekleniyor. Örneğin Tesla, araçlarındaki ekrandan oyun oynanmasına izin veriyor.

Audi, bilgi-eğlence sistemlerinde Apple Music desteğini sunmaya başladığını bu yılın başlarında açıklamıştı. Şimdi de Tesla, Apple Music desteğine kavuştu.

Araçlardan Apple Music'e kolay erişim

Artık kullanıcılar, akıllı telefonlarını araçlara takmak zorunda kalmadan müzik hizmeti aboneliklerine araç ekranlarından ulaşabilecek.

Kullanıcılar, 100 milyondan fazla şarkıyı ve 30 binden fazla oynatma listesini bünyesinde barındıran Apple Music'i kullanmak için, araç ekranındaki Apple Music uygulamasından faydalanacak.

Apple Music'in simgesine tıklamak, akıllı bir telefonla QR kodunu taratmak ve Apple hesabı ile sisteme erişmek yeterli olacak.